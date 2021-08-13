С детства мы знаем, что существует несколько органов чувств и мы их используем для изучения окружающего мира. Мы вдыхаем запах свежей выпечки, любуемся красотой природы, наслаждаемся шедеврам классических композиторов. Но приходила ли вам в голову мысль о том, как звучит свежий хлеб или какого цвета понедельник? Оказывается, существуют люди, которые способны задействовать несколько органов чувств для изучения предмета.

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Это явление называется синестезией. RUS TVNET поговорил с людьми, которые живут с такой особенностью, а также узнал у нейропсихолога, как она устроена.

"Четыре - самые вкусные!"

Полина Еременко - синестет

Полина предпочитает называть синестезию не феноменом, а суперсилой. В свою очередь определение она дает очень простое и лаконичное - это сочетание чувств, которые вроде бы должны быть отдельно, например, запах, зрение, слух, он они почему-то взаимосвязаны.

"Самое яркое проявление синестезии у меня на цифры. Помню, что с самого первого класса у меня из-за этого были проблемы с математикой, то есть у меня на каждую цифру есть свой цвет (кроме нуля, он просто ноль). Думаю, что это из-за того, что у меня в голове сразу намного больше информации, и это меня отвлекало", - рассказывает Полина.

О том, что она отличается от остальных, Полина узнала в 15 лет. Тогда они с классом поехали на экскурсию, и подруга решила угостить Полину разноцветными сушеными ананасами.