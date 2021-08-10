Валентина Шевченко - "демон" из UFC, которой завышали возраст, чтобы не шокировать зрителей

После очередной успешной защиты титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко выглядела великолепно. Президент промоушна Дана Уайт после её последнего боя сказал: "Шевченко была словно демон". Ей всё больше начинает нехватать соперниц, которые могли бы подвинуть её с трона. Как уроженка Киргизии оказалась в этой точке своей карьеры и что будет дальше?

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Валентина Шевченко родилась 7 марта 1988 года в Бишкеке. Она выросла в украинской семье, но в интервью называет себя русской.

Первые шаги в единоборствах Валентина начала делать в 5-летнем возрасте, осваивая тхэквондо. В 12 лет она перешла в муай-тай - любимую дисциплину матери - и сразу стало понятно, что яблоко от яблони недалеко падает. В 12 лет она проводила бои с 17-летними, а в 15 - дралась с 25-летней соперницей.