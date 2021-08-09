Вт, 10.08.2021
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От крематория до косметики: что предлагает альтернативный рынок бирж Балтии

Madara Cosmetics стала одной из любимых акций Балтийской фондовой биржи.

ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a/Scanpix

Альтернативный рынок Балтийских бирж был создан давно, но долгое время он не интересовал компании. В один момент он стал пользоваться интересом, и сейчас на рынке находятся уже 11 компаний со своими акциями. В последнее время эстонские инвесторы заинтересовались акциями компаний, которые только начали свою торговую деятельность. Часто титул крупнейшего восходящего предприятия Балтии достается компании альтернативного рынка, пишет Rus.Postimees.

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Хотя в основном списке фондовой биржи можно найти всевозможные акции, разнообразный альтернативный рынок значительно превосходит его.

Там есть все: компании и прибыльные, и убыточные, а также те, кто работает на альтернативном рынке, но не предлагал свои акции.

Латвийский бизнес по производству натуральной косметики Madara Cosmetics в настоящее время отличается самой высокой прибылью и рыночной стоимостью. Прибыль за прошлый год составила 3,45 миллиона евро, что сделало компанию с коэффициентом рыночной капитализации 32. Эта растущая компания выплатила дивиденды в размере 45 центов на акцию в прошлом году. Оборот компании в первом квартале увеличился на 38 процентов за год.