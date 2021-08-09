От крематория до косметики: что предлагает альтернативный рынок бирж Балтии

Альтернативный рынок Балтийских бирж был создан давно, но долгое время он не интересовал компании. В один момент он стал пользоваться интересом, и сейчас на рынке находятся уже 11 компаний со своими акциями. В последнее время эстонские инвесторы заинтересовались акциями компаний, которые только начали свою торговую деятельность. Часто титул крупнейшего восходящего предприятия Балтии достается компании альтернативного рынка, пишет Rus.Postimees.