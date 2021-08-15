Жители Таллинна надеются, что в ближайшее время начнется реконструкция легендарного Горхолла. Поэтому журналисты не упустили последней возможности посетить это невероятное место в его практически первозданном виде. Рассказываем о самых интересных и курьезных случаях, произошедших в этих стенах. А вы знали, что после закрытия Горхолла Алла Пугачева отказывалась выступать в Таллинне? Кстати, Виктор Цой выступал на сцене Горхолла? Напомним, годовщина гибели артиста 15 августа. Портал Limon.ee подготовил специальный репортаж. 

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Эта любимая концертная площадка многих российских исполнителей. В недавнем интервью на "Евровидении" в Роттердаме поп-король Филипп Киркоров сказал порталу Limon в эксклюзивном интервью, что не может дождаться открытия Горхолла. Пугачева в Таллинне выступала на нескольких площадках, но любимым местом для концертов у нее всегда был Горхолл. Примадонна давала концерт и на Певческом поле, и в Saku Suurhall, где и прошел ее последний в Эстонии концерт в 2010 году и мэр города тогда подарил артистке букет шикарных желтых роз и понадеялся на скорое возвращение артистки. 

Таллиннский Горхолл - это один из многих объектов, которые были построены в столице Эстонии для принятия парусной регаты в рамках проведения XXII Олимпийских Игр, которые в 1980 году принимала Москва. Проект подготовили Райне Карп, Рийна Алтмяэ и Юло Сирп в 1976 году. Речь идет об одном из самых выдающихся примеров советской эстонской архитектуры в Таллинне. Горхолл для очень многих жителей города является очень значимым объектом, быть может, даже местом силы, но когда все узнали в декабре 2009 года (за несколько месяцев до запланированного в Таллинне концерта Аллы Пугачевой), что его закрывают, грустно стало десяткам тысяч жителей республики. Так как Горхолл являлся и до сих пор остается самым лучшим местом для проведения концертом и представлений. В нем была самая лучшая акустика в городе и зал построен таким образом, что с каждого места хорошо видно, что происходит на сцене. Поэтому для получения хороших эмоций от концерта не было необходимости покупать дорогостоящие билеты. 

Если посмотреть на эту великую конструкцию, можно понять, что состояние достаточно хорошее, чего нельзя сказать о наружной облицовке. Но уже в 2017 году была утверждена новая детальная планировка Горхолла и его окрестностей. Затем процесс остановился, поскольку нужно было получить разрешение из Брюсселя на оказание государственной поддержки при восстановлении объекта. Такое разрешение было предоставлено Еврокомиссией в начале мая 2021 года.