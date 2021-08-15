Жители Таллинна надеются, что в ближайшее время начнется реконструкция легендарного Горхолла. Поэтому журналисты не упустили последней возможности посетить это невероятное место в его практически первозданном виде. Рассказываем о самых интересных и курьезных случаях, произошедших в этих стенах. А вы знали, что после закрытия Горхолла Алла Пугачева отказывалась выступать в Таллинне? Кстати, Виктор Цой выступал на сцене Горхолла? Напомним, годовщина гибели артиста 15 августа. Портал Limon.ee подготовил специальный репортаж.

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Эта любимая концертная площадка многих российских исполнителей. В недавнем интервью на "Евровидении" в Роттердаме поп-король Филипп Киркоров сказал порталу Limon в эксклюзивном интервью, что не может дождаться открытия Горхолла. Пугачева в Таллинне выступала на нескольких площадках, но любимым местом для концертов у нее всегда был Горхолл. Примадонна давала концерт и на Певческом поле, и в Saku Suurhall, где и прошел ее последний в Эстонии концерт в 2010 году и мэр города тогда подарил артистке букет шикарных желтых роз и понадеялся на скорое возвращение артистки.

Таллиннский Горхолл - это один из многих объектов, которые были построены в столице Эстонии для принятия парусной регаты в рамках проведения XXII Олимпийских Игр, которые в 1980 году принимала Москва. Проект подготовили Райне Карп, Рийна Алтмяэ и Юло Сирп в 1976 году. Речь идет об одном из самых выдающихся примеров советской эстонской архитектуры в Таллинне. Горхолл для очень многих жителей города является очень значимым объектом, быть может, даже местом силы, но когда все узнали в декабре 2009 года (за несколько месяцев до запланированного в Таллинне концерта Аллы Пугачевой), что его закрывают, грустно стало десяткам тысяч жителей республики. Так как Горхолл являлся и до сих пор остается самым лучшим местом для проведения концертом и представлений. В нем была самая лучшая акустика в городе и зал построен таким образом, что с каждого места хорошо видно, что происходит на сцене. Поэтому для получения хороших эмоций от концерта не было необходимости покупать дорогостоящие билеты.