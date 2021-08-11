Эстонская полиция на границе с Латвией: для паники нет причин!
По словам сотрудника полиции, патрулирующего на латвийской границе, в Эстонии нет причин для паники в связи с литовским миграционным кризисом, пишет Rus.Postimees.
По словам сотрудника полиции, патрулирующего на латвийской границе, в Эстонии нет причин для паники в связи с литовским миграционным кризисом, пишет Rus.Postimees.
Рене Липпинг, полевой руководитель валгаской патрульной группы, с улыбкой приветствует журналиста, выходя из только что припаркованной у погранпункта на улице Вильянди черной "Шкоды". В машине остаются наблюдать за проезжающими мимо машинами патрульные полицейские Рутанн Керн и Кристьян Михкельсоо.