Эстонская полиция на границе с Латвией: для паники нет причин!

Рене Липпинг, полевой руководитель валгаской патрульной группы, с улыбкой приветствует журналиста, выходя из только что припаркованной у погранпункта на улице Вильянди черной "Шкоды". В машине остаются наблюдать за проезжающими мимо машинами патрульные полицейские Рутанн Керн и Кристьян Михкельсоо.

"На эстонской стороне сейчас спокойно. У нас нет причин для паники. На самом деле последние дни показывают, что и проникновений в Литву стало меньше", - заверяет глава патруля.