В течение месяца Латвийская ассоциация рабочих получила 20 официальных жалоб на то, что работодатель "заставляет" сотрудников пройти вакцинацию, и более сотни неофициальных жалоб на "принудительную вакцинацию" против Covid-19. Ассоциация обеспокоена нездоровым ажиотажем и подчеркивает, что ни одна из жалоб не была подтверждена.

Больше всего жалоб о "принудительной вакцинации" в ассоциацию поступает от людей старше 40 лет, рассказывает председатель правления Латвийской ассоциации рабочих Виталий Тихоненко. Большинство обеспокоено тем, что их уволят, если они откажутся от вакцинации, и говорят, что их "принуждает" сделать прививку их работодатель. "Ни одна из жалоб не является обоснованной - нет информации о том, что кого-то уволили из-за, что он не был вакцинирован", - подчеркивает Тихоненко. Однако его беспокоит нездоровая агитация, которая распространяется в социальных сетях. "Люди, от 40 лет до пенсионного возраста, чаще всего подвергаются неоправданному обращению. Молодые люди не делают таких заявлений".