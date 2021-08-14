Запретный плод всегда был сладок не только в первой книге научной фантастики, но и гораздо раньше говорящей змеи. Ничего не изменилось и в наши дни, и если вечером в четверг пройти через квартал улицы Таллинас, невозможно не почувствовать запах полного радости дыма в воздухе.

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Любые, даже наименее вредные наркотики всегда были этакой темой табу. Так как почти каждый, кто с течением времени стал зависим от каких-либо разрушающих здоровье тяжелых наркотиков, сначала выкуривал косяк, понятно, что марихуана воспринимается как корень любого зла. Поэтому считается, что на следующий день посте употребления травки ты, в принципе, уже вводишь в вену героин, живя в картонной коробке под мостом и подрабатываешь, удовлетворяя польских дальнобойщиков.

Если относить ту же самую логику к другим зависимостям, то после выпивания первого пива люди сразу же идут в сквер театра "Дайлес" пить с бомжами "тройной" одеколон. Или же после первой сыгранной партии в золе ты идешь в "Фенчик", чтобы в "book of ra" проиграть полученную в наследство от бабушки сельскую недвижимость. Почти как тяжелая музыка и компьютерные игры вынуждают каждого стать серийным убийцей. Да, все героинщики употребляли и марихуану. Знаете, что еще они употребляли? Пиво, материнское молоко и огурцы. Это ничего не означает.