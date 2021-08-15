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Меня звали Чеслава Квока...
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Одна из наиболее известных в мире фотографий, наглядно демонстрирующая жестокое обращение с заключенными в концлагерях детьми. Кто такая Чеслава Квока?
В лагере Чеслава находилась всего три месяца и умерла менее чем через месяц после смерти матери Катажины Квоки. Обстоятельства смерти особо не известны, однако некоторые считают, что причиной ее смерти была смертельная инъекция. Имена обеих заключенных можно найти в списке мертвых женщин, связанных с движением сопротивления лагеря.
В 2005 году в документальном фильме фотограф Брассе вспомнил, как сделал фотографии девочки: