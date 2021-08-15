В лагере Чеслава находилась всего три месяца и умерла менее чем через месяц после смерти матери Катажины Квоки. Обстоятельства смерти особо не известны, однако некоторые считают, что причиной ее смерти была смертельная инъекция. Имена обеих заключенных можно найти в списке мертвых женщин, связанных с движением сопротивления лагеря.

"Она была такая маленькая и перепуганная. Девочка не понимала, почему она там находится, и не понимала, что ей говорят. Поэтому женщина (охранница лагеря) взяла палку и ударила ее по лицу. Эта немка выместила на девочке всю свою злость. Такая красивая и молодая девочка, такая невинная. Она плакала, но не могла ничего сделать. Перед тем, как были сделаны фотографии, она стерла слезы и кровь со своих губ. По правде говоря, я чувствовал, как будто получил удар сам, но не мог вмешаться. Это было бы для меня смертным приговором".