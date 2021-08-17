Во время, когда общество Латвии расколото как никогда ранее, и кажется, что каждый следующий комментарий сделает пропасть между различными мнениями еще больше, пришло время объединять, а не раскалывать. Так как, если говорить о человеколюбии и терпимости к разным взглядам, мое имя обычно звучит как одно из первых, и в это сложное время я хочу объединить враждующие стороны и увеличить согласие с помощью пары советов.

Для абонентов

Консервативные партии, разве нет? Если в каком-нибудь детском саду всем воспитанникам в группе задали бы вопрос: "Кем ты будешь, когда вырастишь большим?", мы бы услышали разные ответы, но ни один из них не был бы "Я буду консервативным и буду бороться с резкими переменами". Не путайте - я это думаю не осуждающе, я просто хочу помочь.

Итак, консервативный - этот тот, кто умеренный, избегает крайностей, не поддерживает резкие перемены. Общепринятый, проверенный на практике, традиционный, неизменный. Несмотря на то, что несколько партий и множество депутатов постулируют себя как последний бастион консервативных ценностей, согласитесь, часто их действия и высказывания нельзя назвать слишком умеренными или избегающими крайностей.