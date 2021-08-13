"В теле моего сына пять пуль": в Эстонии прошли похороны застреленного полицией 28-летнего мужчины

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Куйдо Сумеркин (28) был застрелен полицией в Ляэнемаа 1 августа. По словам родственников, в его теле было пять пуль.

1 августа около 22:00 центр тревоги получил вызов в частный дом в Ридала (Ляэнемаа), где произошла ссора. Как предполагается, Сумеркин набросился на прибывших на место происшествия полицейских с дубинкой, в связи с чем они были вынуждены применить огнестрельное оружие. По словам родственников, 28-летний мужчина истекал кровью на глазах полицейских и в итоге умер.