"В теле моего сына пять пуль": в Эстонии прошли похороны застреленного полицией 28-летнего мужчины

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Куйдо Сумеркин (28) был застрелен полицией в Ляэнемаа 1 августа. По словам родственников, в его теле было пять пуль.
1 августа около 22:00 центр тревоги получил вызов в частный дом в Ридала (Ляэнемаа), где произошла ссора. Как предполагается, Сумеркин набросился на прибывших на место происшествия полицейских с дубинкой, в связи с чем они были вынуждены применить огнестрельное оружие. По словам родственников, 28-летний мужчина истекал кровью на глазах полицейских и в итоге умер.
"Тяжело поверить, что его больше нет", - говорит брат покойного Кристьян. Брату тяжело смириться со смертью близкого человека, но его также сильно ранит то, что в СМИ из брата сделали козла отпущения. По словам друзей Сумеркина, в статьях было много неточностей.