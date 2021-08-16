Ни для кого не секрет, что без массовой вакцинации не будет возможности вернуться к нормальной - допандемийной жизни. Новые рекорды заражения сейчас регистрируются в Азии и Индонезии, больницы снова переполнены. Именно это новое обстоятельство вынуждает многих хвататься за "последнюю соломинку" и требовать, чтобы вакцинировались все. Между прочим, первый шаг в этом направлении сделала Франция, где обязательная вакцинация от Covid-19 требуется для профессий групп риска. Сейчас можно видеть, что Индонезия и Туркменистан идут на шаг впереди и потребовали от всех граждан ответственности - вакцинироваться от Covid-19. Специалисты общественных наук считают, что такой шаг - принудительная вакцинация - не является хорошим делом, так как вызовет волны протеста со стороны тех людей, которые привыкли говорить "нет" всем инициативам госструктур.