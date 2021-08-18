"Любовь - рулетка. Ты - мой счастливый номер. Мы потеряли голову с тобою... " - поет наша новая героиня рубрики Made in LV Кристина Пучковская-Сакович. В начале разговора 27-летняя брюнетка старается избегать упоминаний о муже. И мы примерно полчаса шутим, обсуждаем ее путь к музыке, шрам на лице, травмы после аварии и внешнее сходство со Светланой Лободой.

"Я рано вышла замуж. В 17 лет", - вздыхая произносит она.

И постепенно в разговоре выясняется, что 10 лет брака внезапно превратились в кошмар наяву, в котором было место скандалам, погромам и угрозам... А ведь сначала супруг ее поддерживал в музыкальной карьере, хотя как писал Лев Николаевич: "Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".

"Мне было страшно и стыдно об этом говорить. Я выросла в хорошей семье. У нас такого нет. Рассказывать подобное у нас не принято", - признается она.

Все закончилось бы не так радужно, если бы не музыка... Впрочем, еще пока не закончилось... Но музыку Кристина оставлять не намерена: "Я понимаю, что этот шанс я упустить не могу"...