Вчера ко мне подошел парниша моего возраста. Я говорю "парниша" вместо "мужчина", потому что предпочитаю вести себя как молодой человек, понапрасну не напоминая, что жизнь моя уже катится к закату. Он пожал мне руку и спросил, можем ли мы вместе сфотографироваться. Эта рука была сделана из металла. Такая мощная. Ррррррр! Показалось, что он только что вышел из леса и вообще выглядел так, будто живет в трейлере. Его прозвище могло быть "Квадрат".

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Этот чувак, который был настолько атлетичен, что мог разорвать меня пополам, говорит мне: "Ты самый храбрый человек в стране. И самый красивый. Ты прямо Аполлон. Если бы мы были геями, я бы целовал каждый квадратный миллиметр твоего тела, но, поскольку мы неоспоримые 100% христиане, я хочу, чтобы ты женился на моей дочери".

"Твои гены, острый ум, твердый характер и стойкость подобны подарку от Бога, поэтому я был бы более чем польщен, если бы ты посеял свое семя в ветви и моего небольшого рода", - сказал Квадрат.