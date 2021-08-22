"После родов сразу на трассу": гонщица Кетия о женщинах в дрифте, ремонте самолетов и семье

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"Женщины действительно могут все. Иногда у них нет веры в себя, но они могут все и даже больше", - говорит она.

Дрифт, самолеты и Олимпийские игры

Автоспорт меня уже давно интересовал, но не было смелости и правильных причин попробовать. Помню, раньше смотрела драг-рейсинг на трассе Бикерниеки, и мне это казалось таким увлекательным, чем-то таким "ВАУ": громкие и красочные машины.

Первый раз я попробовала себя в дрифте в прошлом году. Это все началось очень недавно. Когда я впервые купила машину с задним приводом, тогда я и попробовала, что такое дрифт. Если у других водителей была уже связь с машинами или они этим уже занимались хоть как-то (ездили по улицам или по льду зимой), то у меня не было никакого опыта. Я села в машину, поехала на соревнования и там начала учиться.

ФОТО: Из личного архива

Мою маму это решение не удивило, она знает, что я люблю пробовать сумасшедшие вещи. Моя бабушка, конечно, очень волновалась, так как это скорость, это опасно. Люди по-разному реагировали, все-таки дрифт считается мужским видом спорта.

Окружающие всегда удивляются, когда узнают, чем я занимаюсь. Так как автоспорт среди женщин в Латвии не популярен. Латвийцы в принципе скептично ко всему относятся, поэтому когда узнают, они удивляются. Но в большинстве случаев это приятное удивление. "Вау, молодец, ты такая смелая", - говорят люди. Это классное чувство, когда люди так реагируют.

Сейчас я состою в команде B&D Performance. Это команда, в которой мы вместе с моим молодым человеком, нам нравится заниматься машинами, крутить гайки, этим мы и занимаемся в повседневной жизни.