Рынок бытовой техники: грядет ли рост цен и выдержат ли европейские бренды натиск Китая?

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Ведь в Китае из-за вспышки ковид в одном из ведущих портов страны, вновь обострились проблемы с отгрузкой, что может вызвать эффект домино по всему миру. Стоит ли ждать повышения цен? Бьет ли дефицит контейнеров для перевозок по ассортименту товаров? Что выбирают потребители – немецкое качество или китайские цены? Начали ли европейские производители переносить свои заводы из Китая обратно в Европу? Об этом RUS TVNET поговорил с ведущими торговцами и производителями бытовой техники.

Грянувшая пандемия заставила латвийцев пересмотреть свои привычки и ценности. Запертые по домам на дистанционке, многие стали вылизывать свое гнездышко: делать ремонт и обустраивать уют. Чтобы пореже ходить в магазины и послаще ублажать утробу, понадобились вместительные холодильники. Для истребления из помещения вирусов и бактерий – пылесосы. Поскольку стали готовить дома – потребовалась техника, облегчающая быт.

Казалось бы – рай для торговли. Однако из-за жесткого локдауна во многих странах, в том числе и Латвии, реальные магазины были закрыты. И покупатели, которые привыкли вначале пощупать и понюхать товар, а потом купить его в Сети, оказались лишены этого удовольствия. Те же кто, привык заказывать в интернетах, особенно на AliExpress и прочих площадках вне ЕС, столкнулись с тем, что посылки шли месяцами и нередко вообще пропадали. А с 1 июля для всех товаров, приобретенных в он-лайн магазинах, расположенных за пределами Европейского союза, потребовалась "растаможка" и уплата НДС.

Дефицит контейнеров

Но главная беда – это мировой кризис логистики. С этим столкнулись практически все отрасли. И особенно худо пришлось тем производителям и торговцам, кто доставляет товары и комплектующие из-за морей и океанов. Из-за того, что на разных этапах пандемии была парализована работа портов то в Китае, то в США, контейнеры скапливались и в итоге образовался их дефицит. Из-за этого тарифы на грузоперевозки из Китая выросли в разы, а сроки поставки растянулись. Летом ситуация чуть улучшилась. Однако на днях, как сообщает Bloomberg, из-за вспышки ковид, крупнейший контейнерный порт Китая Нинбо-Чжоушань частично был закрыт.