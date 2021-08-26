​Около полугода осталось до Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в которых примет участие олимпийская надежда Латвии - команда по бобслею. К сожалению, в разговоре TVNET с главным тренером сборной Латвии по бобслею Сандисом Прусисом вскрылся один неприятный факт.

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Как известно, в последние годы ведущим пилотом латвийского бобслея является Оскар Киберманис. Тренер в разговоре с TVNET рассказал, что в данный момент вместе с командой не тренируются номинальные второй и третий пилоты Оскар Мелбардис и Ральф Берзиньш. Почему?