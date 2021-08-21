Эта коричневая расплывшаяся клякса у уха - это из-за раздражения от по-прежнему кажущейся усталости из-за необходимости осознавать и оценивать преступления и последствия оккупации. Усталость выражают и культивируют продукты советского времени и духовные младенцы, по мнению которых история началась в момент их рождения. Таким людям очень нравится делить общество на поколения. Нужно признать, мне присуща странная неспособность установить возраст человека. Да, конечно, если прямо под носом мамочка укладывает младенца, то я вижу, что они не могут быть ровесниками. Но в другом случае современники - это все, с кем я одновременно живу, и никаких ложных драм о непонимании между поколениями у меня не возникает. И в искусстве я никогда не думала о том, насколько стар был тот или иной писатель, работу которого я читаю, на которую смотрю или которой наслаждаюсь. Сортировка, по моему мнению, необходима сплетникам вокруг искусства, чтобы было что сравнивать, выделять, взвешивать и измерять, противопоставлять, самого себя выдвигать - ну, скажем, на уровне желтой прессы. Из этого можно бы было сделать вывод, что границы мне безразличны. Нисколько!