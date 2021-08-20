Согласившийся баллотироваться в президенты Эстонии Алар Карис: что о нем известно?

"Времени для принятия решения было мало, но путь был длинным, чтобы прийти к пониманию, что если тебе делают предложение, его нужно принять. Понятно, что это было непростое решение", - сказал Карис. По его словам, роль президента очень узко расписана в Конституции, и из этого нужно исходить. "Все остальное нужно туда добавить", - отметил он, указав на фон, интересы и расстановку акцентов.