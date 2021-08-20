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Согласившийся баллотироваться в президенты Эстонии Алар Карис: что о нем известно?

Карис: "Времени для принятия решения было мало, но был долгий путь, чтобы понять, что если делают предложение, его нужно принимать".

ФОТО: Margus Ansu

Бывший государственный контролер и нынешний директор Эстонского национального музея Алар Карис решил принять предложение баллотироваться на пост президента Эстонии. Слову "да" предшествовала беседа по видео-мосту с лидерами четырех парламентских партий. Предложение ему сделал в понедельник, 16 августа, председатель Центристской партии Юри Ратас, пишет Rus.Postimees.

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Алар Карис (63)

Родился 26 марта 1958 года

Женат, супруга – Сирье Карис. В семье трое детей.

Места работы и должности:

  • Эстонский национальный музей, директор (2018-…)
  • Тартуский университет, профессор биологи развития (2016-2018)
  • Госконтроль, государственный контролер (2013-2018)
  • Тартуский университет, профессор биологии развития (2010-2015)
  • Тартуский университет, ректор (2007-2012)
  • Эстонский институт естествознания, ректор (2003-2007)
  • Тартуский университет, профессор (1999-2004)

Образование:

  • Эстонская Сельхозакадемия (Эстонский университет естественных наук) (1976-1981)
  • Тартуская 2-я средняя школа (Гимназия Мийны Хярма) (1965-1976)

"Времени для принятия решения было мало, но путь был длинным, чтобы прийти к пониманию, что если тебе делают предложение, его нужно принять. Понятно, что это было непростое решение", - сказал Карис. По его словам, роль президента очень узко расписана в Конституции, и из этого нужно исходить. "Все остальное нужно туда добавить", - отметил он, указав на фон, интересы и расстановку акцентов.