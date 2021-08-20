Согласившийся баллотироваться в президенты Эстонии Алар Карис: что о нем известно?

Алар Карис (63)
Родился 26 марта 1958 года
Женат, супруга – Сирье Карис. В семье трое детей.
Места работы и должности:
- Эстонский национальный музей, директор (2018-…)
- Тартуский университет, профессор биологи развития (2016-2018)
- Госконтроль, государственный контролер (2013-2018)
- Тартуский университет, профессор биологии развития (2010-2015)
- Тартуский университет, ректор (2007-2012)
- Эстонский институт естествознания, ректор (2003-2007)
- Тартуский университет, профессор (1999-2004)
Образование:
- Эстонская Сельхозакадемия (Эстонский университет естественных наук) (1976-1981)
- Тартуская 2-я средняя школа (Гимназия Мийны Хярма) (1965-1976)
"Времени для принятия решения было мало, но путь был длинным, чтобы прийти к пониманию, что если тебе делают предложение, его нужно принять. Понятно, что это было непростое решение", - сказал Карис. По его словам, роль президента очень узко расписана в Конституции, и из этого нужно исходить. "Все остальное нужно туда добавить", - отметил он, указав на фон, интересы и расстановку акцентов.