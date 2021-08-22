"Это не самолет..." Загадочный инцидент в воздухе, после которого пилот исчез без следа

21 октября 1978 года молодой австралийский пилот Фредерик Валентич, пролетая над морем, сообщил авиадиспетчеру, что всего в 300 метрах над ним кружит какой-то другой летательный аппарат. Семиминутный разговор завершился фразой "Это не самолет" - это были его последние слова, после которых молодой мужчина пропал бесследно.

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Таинственное исчезновение Валентича по-прежнему будоражит умы многих людей. Что это был за описанный Валентичем странный летательный аппарат, о котором у диспетчеров не было никакой информации? Почему пилот не сообщил о своем ожидаемом прибытии в аэропорт пункта назначения - может быть, он вообще не планировал приземляться? Почему на протяжении более 40 лет не удалось найти ни останки Валентича, ни его самолет?

Странные обстоятельства исчезновения молодого пилота, который сам был энтузиастом "летающих тарелок", часто обсуждаются на порталах интересующихся НЛО, однако вместе с тем имеются и глубоко рациональные объяснения.

Встреча с неидентифицированным объектом на высоте 1400 метров

Желая увеличить число налетанных часов, 20-летний Валентич планировал отправиться в тренировочный полет из Мельбурна в Кинг-Айленд, находящийся в Бассовом проливе между Австралией и островом Тасмания. Пилотам хорошо известно, что над проливом довольно сложные условия для полетов, однако тот вечер не был ни ветреным, ни облачным. Валентич поднялся в воздух на своем небольшом самолете Cessna 182 в 18:19 и спустя неполный час связался с авиадиспетчером.

"Он спросил, не наблюдается ли в ближайшей округе еще какой-либо летательный аппарат", - указал телеканалу АВС историк Редж Уотсон. Диспетчер ответил отрицательно - у него не было информации о других самолетах.

Валентич рассказал, что на высоте 1400 метров на совсем небольшом расстоянии мимо него на большой скорости пролетело воздушное судно, однако он не смог объяснить, какого типа. Его освещали четыре ярких прожектора.

Валентич думал, что, может быть, пилот другого самолета его дразнит. "Казалось, он играет в какую-то игру. Он летит надо мной", - сказал Валентич.