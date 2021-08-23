В начале 1990-го года в Албании началось падение коммунистического режима, за которым последовало обрушение экономики, нехватка продуктов питания и обширные политические и социальные беспорядки. Многие жители Албании были вынуждены оставить свою годами угнетаемую родину и отправиться в ссылку. Одной из целей беженцев была Италия.

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Власти Италии пытались заблокировать вход в порт меньшими судами, в надежде, что капитан развернется и вернется в Албанию, однако неудачно. Капитан сообщил о плохих условиях на судне, так как пассажиры были почти без воды и еды, в безжалостной жаре они провели там 36 часов. На судне были и раненые, да и технически оно уже не могло вернуться. Поэтому в конце концов "Влере" разрешили пристать к молу, который находился дальше от центра города и использовался для выгрузки угля.

Правительство Италии приняло закон, не позволяющий судам беженцев пришвартовываться у берегов государства, а также сразу же выдворило всех пойманных беженцев из страны.

Не ждали с распростертыми объятиями и пассажиров "Влеры". Рим приказал пока что не выпускать беженцев из порта и найти возможность, как незамедлительно доставить их обратно в Албанию.