В Латгале, на краю шоссе недалеко от Резекне, окруженная кустами, стоит скульптура - вырезанная из осязаемого материала картина из русской народной сказки "Лиса и журавль". Никому не известно, каково происхождение скульптуры и зачем она там находится.

Для абонентов

Скульптура "Лиса и журавль", на которой видна заключительная картина сказки или танец лисы вокруг кувшина, пока журавль поедает окрошку, находится практически нигде - на краю шоссе А13, в поселке Пещанка Берзгальской волости Резекненского края. Вокруг кусты, даже с дороги сложно увидеть. Но, если получится увидеть, то можно очень сильно удивиться наличию такого вот артефакта. И я удивился. Знаете, ездим, ездим по латгальским деревням и церковкам, пока на краю дороги не замечаем что-то разноцветное. Остановились, вышли из машины, удивляемся, фотографируемся. Загуглил, прочитал, что скульптура здесь уже давно. С 60-х годов, однако никто не знает, почему она здесь находится и кто является ее автором.