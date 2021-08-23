Ср, 25.08.2021
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Оплошность в холодильной камере вызвала путаницу в графике вакцинации детей

В июне в холодильной камере Департамента здоровья испортились вакцины и лекарства на сумму около 3 миллионов евро.

ФОТО: Imre Kaas

Неисправность холодильной камеры Департамента здравоохранения и непригодность хранимых там вакцин вызвали волну беспокойства среди семейных врачей и родителей, которая ощущаются до сих пор, подтвердила представитель ассоциации семейных врачей Эстонии Марье Оона, пишет Rus.Postimees

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Почти два месяца назад температура в двух холодных камерах Главного управления лекарств Департамента здравоохранения Эстонии поднялась до +15 градусов, и из-за перерыва в холодовой цепи хранящиеся там вакцины и другие лекарства были помещены на карантин. По соображениям безопасности эти вакцины и лекарства не вводились.

Оона, которая является семейным врачом Тартуского центра семейной медицины Рянилинна и доцентом кафедры семейной медицины Тартуского университета, сказала, что и у врачей, и у пациентов больше всего вопросов о детской вакцине Infarix Hexa, которая защищает от шести заболеваний сразу, включая дифтерию, столбняк и коклюш.

Вакцина Infarix Hexa.

ФОТО: Tootja

Оона знала, что все запасы Infarix Hexa нагрелись в холодильной камере медицинского учреждения и что нигде в Европе не было замены. "Ее нельзя снимать с полки в больших количествах", - сказала она.

По словам советника по связям с общественностью Департамента здравоохранения Мерилин Верник, Совет своевременно проинформировал семейных врачей о том, что в течение некоторого времени могут возникнуть проблемы с заказом вакцины для детей и что некоторые запланированные вакцинации необходимо отложить до прибытия новых партий.

В первый день июля руководитель отделения инфекционных болезней Департамента здравоохранения Ханна Сепп отправила эстонским семейным врачам электронное письмо о том, что, в отличие от другой вакцины, заменяемой через неделю, новые поставки гексана вакцина для младенцев не согласована.

Неожиданное изменение

Оона предположила, что озабоченность по поводу гексавоцина, вероятно, еще больше усугубится из-за одновременного изменения национального календаря иммунизации и отсрочки повторной вакцинации младенцев гексаваконом. Причина изменения заключалась в том, что хранившийся в холодильной камере Департамента здравоохранения Infarix Hexa пришел в негодность.

Дети получили четвертую дозу Инфарикс Гекса в возрасте двух лет, от 24 до 36 месяцев. Однако замещающие вакцины Гексаксим и Гексион, которые охватывают период с октября по весну следующего года, необходимо вводить до двухлетнего возраста, поскольку клинических испытаний у детей старше 24 месяцев не проводилось. Гексаксим и Гексикон - это одна и та же гекса-вакцина под другими названиями.

По словам Кярт Сыбра, советника Департамента общественного здравоохранения Министерства социальных дел, дополнительная партия вакцины Hexa Infarix Hexa, закупленная Больничной кассой, прибудет в Эстонию в сентябре и должна быть использована до конца октября из-за срока хранения. Поэтому он настоятельно рекомендует назначить повторную вакцинацию детям до 36 месяцев не позднее сентября или октября.

Оона сказала, что небольшой временной промежуток, созданный доступностью вакцины гексавы для младенцев, не окажет плохого влияния на здоровье детей, но пока неясно, нужно ли приглашать родителей и детей на дополнительный прием.