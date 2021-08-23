Оплошность в холодильной камере вызвала путаницу в графике вакцинации детей

В первый день июля руководитель отделения инфекционных болезней Департамента здравоохранения Ханна Сепп отправила эстонским семейным врачам электронное письмо о том, что, в отличие от другой вакцины, заменяемой через неделю, новые поставки гексана вакцина для младенцев не согласована.
Неожиданное изменение
Оона предположила, что озабоченность по поводу гексавоцина, вероятно, еще больше усугубится из-за одновременного изменения национального календаря иммунизации и отсрочки повторной вакцинации младенцев гексаваконом. Причина изменения заключалась в том, что хранившийся в холодильной камере Департамента здравоохранения Infarix Hexa пришел в негодность.
Дети получили четвертую дозу Инфарикс Гекса в возрасте двух лет, от 24 до 36 месяцев. Однако замещающие вакцины Гексаксим и Гексион, которые охватывают период с октября по весну следующего года, необходимо вводить до двухлетнего возраста, поскольку клинических испытаний у детей старше 24 месяцев не проводилось. Гексаксим и Гексикон - это одна и та же гекса-вакцина под другими названиями.
По словам Кярт Сыбра, советника Департамента общественного здравоохранения Министерства социальных дел, дополнительная партия вакцины Hexa Infarix Hexa, закупленная Больничной кассой, прибудет в Эстонию в сентябре и должна быть использована до конца октября из-за срока хранения. Поэтому он настоятельно рекомендует назначить повторную вакцинацию детям до 36 месяцев не позднее сентября или октября.
Оона сказала, что небольшой временной промежуток, созданный доступностью вакцины гексавы для младенцев, не окажет плохого влияния на здоровье детей, но пока неясно, нужно ли приглашать родителей и детей на дополнительный прием.