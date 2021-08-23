Оплошность в холодильной камере вызвала путаницу в графике вакцинации детей

В первый день июля руководитель отделения инфекционных болезней Департамента здравоохранения Ханна Сепп отправила эстонским семейным врачам электронное письмо о том, что, в отличие от другой вакцины, заменяемой через неделю, новые поставки гексана вакцина для младенцев не согласована.

Неожиданное изменение

Оона предположила, что озабоченность по поводу гексавоцина, вероятно, еще больше усугубится из-за одновременного изменения национального календаря иммунизации и отсрочки повторной вакцинации младенцев гексаваконом. Причина изменения заключалась в том, что хранившийся в холодильной камере Департамента здравоохранения Infarix Hexa пришел в негодность.

Дети получили четвертую дозу Инфарикс Гекса в возрасте двух лет, от 24 до 36 месяцев. Однако замещающие вакцины Гексаксим и Гексион, которые охватывают период с октября по весну следующего года, необходимо вводить до двухлетнего возраста, поскольку клинических испытаний у детей старше 24 месяцев не проводилось. Гексаксим и Гексикон - это одна и та же гекса-вакцина под другими названиями.

По словам Кярт Сыбра, советника Департамента общественного здравоохранения Министерства социальных дел, дополнительная партия вакцины Hexa Infarix Hexa, закупленная Больничной кассой, прибудет в Эстонию в сентябре и должна быть использована до конца октября из-за срока хранения. Поэтому он настоятельно рекомендует назначить повторную вакцинацию детям до 36 месяцев не позднее сентября или октября.