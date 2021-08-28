Сб, 28.08.2021
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Порядочный отец семейства убил старую знакомую и утопил тело в озере

Райдо Пильв на заправке после того, как избавился от трупа.

ФОТО: Turvakaamera

Когда в 2019 году 35-летняя женщина исчезла в трех километрах от своей фермы в Вильяндиском уезде, Эстония, ее искали в течение недели. В конце концов, случайный прохожий нашел тело женщины в Мульгимаа, в 50 километрах от места исчезновения. Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень. Убийцу — 28-летнего Райдо – нашли быстро, но до сих пор, из-за закрытого судебного заседания, общественность не знает об обстоятельствах, которые привели к тому, что, казалось бы, порядочный отец семейства пошел на столь тяжкое преступление, пишет Rus.Postimees.

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В тот роковой день 27 августа 2019 года Алли (имя жертвы изменено - Прим.ред.) готовила дома салат с мамой, а потом на автобусе поехала к стоматологу за дюжину километров. День Райдо тоже начался нормально: утром он отвел ребенка в детский сад, оттуда мужчина поехал на работу в Вильяндиский уезд, после чего заехал и на свой хутор. "Алли позвонила после удаления зуба и сказала, что с ней все в порядке, и она успеет зайти в магазин", - рассказала ее мать. Второй и последний раз мать говорила с дочерью, когда та уже была в магазине. Тогда все было в порядке.

Последний кадр, на котором была запечатлена Алли.

ФОТО: Kohtutoimik

После покупок Алли села в автобус. Водитель знал ее, потому что она часто ездила по этому маршруту. К половине шестого женщина должна была приехать домой, на своей остановке она вышла вовремя. Водитель автобуса хорошо помнит этот момент, потому что Алли была последней пассажиркой автобуса. "Она вышла из автобуса и помахала рукой. Она была вежливым человеком", - вспоминает водитель автобуса. Однако до дома женщина так и не добралась, потому что по дороге домой она встретила Райдо, своего бывшего одноклассника, чей полуразрушенный хутор стоял на полпути к дому Алли. Встречу одноклассников заметил и сосед, который в тот момент не заподозрил неладного.

Полуразрушенный дом Райдо, где и произошло убийство.

ФОТО: Kohtutoimik

По словам Райдо, он приехал на хутор за документами. "Я дошел до конца дороги и столкнулся там с ней. Она шла от автобусной остановки. Это была случайная встреча", - вспоминает сам Райдо.