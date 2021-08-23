Пн, 23.08.2021
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«Мы черви» в Риге и «кусок г…» в Москве: что искусство говорит о нас и наших проблемах

ФОТО: LETA; PicsArt; kolāža: Olga Lobanova

В Кабул вошли талибы, Боба Дилана обвиняют в насилии, а в Латвии всю неделю спорят об искусстве: скандал вокруг мурала на стене 40-й школы затмил по своему накалу даже митинги против обязательной вакцинации. Эти дискуссии обнажают не столько взгляды и вкусы жителей Риги, сколько важные общественные процессы. Автор rus.TVNET рассуждает, почему даже тем, кому нравится мурал, стоит порадоваться происходящему.

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Даже тем, кто был далек от истории латвийской живописи и, тем более, от современного искусства, теперь известна Джемма Скулме, Кристиан Брект и мурал как жанр паблик-арта. Возмущенные родители всего за несколько дней собрали почти 4 тысячи голосов (на момент написания статьи — 3952 голоса) с требованием перенести мурал в другое место. Те, кто чутко относится к современному искусству и видит в этих требованиях непонимание и даже ханжество, ставят в социальных сетях аватар со словами "я червь" (фрагмент цитаты со скандального мурала).

Интересно, что параллельно с этим в тех же социальных сетях разворачивается очень похожая битва среди москвичей: там на Болотной площади установили не менее резонансную скульптуру Урса Фишера. Официально она называется "Большая глина №4", но в народе ее сразу же окрестили "куском г…".

Наблюдая за обоими процессами — диалогами, дискуссиями и эмоциональными спорами в сетях — можно увидеть, какие общественные проблемы «подсвечивает» провокативное искусство, а также, что рижское общество, на удивление, оказалось пассионарнее московского.