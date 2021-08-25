Новая героиня рубрики Made in LV называет себя Аномалия, вернее - Anamaleya. Настоящее имя певицы - Лидия Бреска. В Ригу она приехала из Даугавпилса. "Здесь больше возможностей", - отмечает девушка. Много лет она пыталась найти единомышленников в родном городе. Нельзя сказать, что этого не было. Да, были студии, были звукооператоры и саундпродюсеры, но все было не так, как ей бы хотелось...

Лидия постоянно была в поиске - в поиске форм, самовыражения и людей, которые готовы экспериментировать вместе с ней.

Anamaleya участвовала в большом количестве музыкальных конкурсов, в том числе в "Славянском базаре", The Entertainers Show Malta, Avon Voices и X Factor Latvia. С начала пандемии она углубилась в написание собственных песен как автор и композитор. И попала к музыкальному продюсеру Родиону Гордину...

Недавно свет увидела песня "Взломано", которая была записана в Риге совместно с Родионом. Видеоклип снимали под Даугавпилсом в команде режиссера Анатолия Прокопенко. Примечательно, что главную мужскую роль в видеоклипе сыграл муж Лидии.