Аномалия из Латгалии: Лидия, которую судьба вернула из Англии и доказала, что музыка - это ее будущее
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Новая героиня рубрики Made in LV называет себя Аномалия, вернее - Anamaleya. Настоящее имя певицы - Лидия Бреска. В Ригу она приехала из Даугавпилса. "Здесь больше возможностей", - отмечает девушка. Много лет она пыталась найти единомышленников в родном городе. Нельзя сказать, что этого не было. Да, были студии, были звукооператоры и саундпродюсеры, но все было не так, как ей бы хотелось...
Anamaleya участвовала в большом количестве музыкальных конкурсов, в том числе в "Славянском базаре", The Entertainers Show Malta, Avon Voices и X Factor Latvia. С начала пандемии она углубилась в написание собственных песен как автор и композитор. И попала к музыкальному продюсеру Родиону Гордину...
Недавно свет увидела песня "Взломано", которая была записана в Риге совместно с Родионом. Видеоклип снимали под Даугавпилсом в команде режиссера Анатолия Прокопенко. Примечательно, что главную мужскую роль в видеоклипе сыграл муж Лидии.
Видео: Anamaleya - "Взломано"
С этим тоже связана целая история. Лидия всегда была очень творческой и с самого детства занималась музыкой. Но родные подчеркивали, что это не та профессия, которая может прокормить. Девушка получила диплом экономиста и в 2010 году решила отправиться на заработки в Англию. Казалось бы, обыкновенная история, каких тогда, да и сейчас, сотни. Но перед отъездом лучшая подруга Татьяна попросила Лидию оставить доверенность.