Прошло почти двадцать лет с тех пор, как было начато строительство искусственных островов в Дубае, которые являются крупнейшим в мире искусственным архипелагом. С момента начала проекта в начале 2000 годов дубайские "Мировые острова" (World Islands) подвергались различным спекуляциям. Начиная со слухов о покупках знаменитостями и заканчивая странными проектами гостиниц, которые завершались их запустением, жизнь развития проекта была полна событий. Однако Дубай не сдается и уверен, что, несмотря на задержки, мечта станет реальностью.

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В начале 21-го века Дубай переживал безумное городское развитие, позиционируя этот Арабский Эмират как столицу эксцентричности и архитектуры. Сейчас "Мировые острова", являвшиеся когда-то одним из самых масштабных проектов Объединенных Арабских Эмиратов, больше похожи на песчаный город-призрак, действующий как площадка глобальных финансовых боев.

Что произошло с "Мировыми островами"? Как они выглядят спустя почти двадцать лет и есть ли надежда, что они реализуют свой запланированный потенциал?

Что такое "Мировые острова"?

"Мировые острова", находящиеся в Персидском заливе примерно в четырех километрах от берегов Дубая, - небольшая коллекция островов, расположенных как миниатюрная карта мира, и каждый остров назван согласно соответствующему ему государству. С идеей проекта выступил правитель Дубая, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. "Мировые острова", о которых впервые сообщили в 2003 году, обещали стать следующим крупным событием в сфере путешествий класса-люкс, и представители мировой элиты, в том числе Ричард Бренсон и покойный Карл Лагерфельд, хотели себе часть "мира".