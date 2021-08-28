Казалось бы, как можно говорить о вымирании в стране с населением 126 миллионов? И все же показатель рождаемости в Японии один из самых низких в мире - 1,34 ребенка на женщину. В столице Токио он падает до 1,13. Кроме того, дети у женщин рождаются в еще более позднем возрасте - в среднем первый (и в большинстве случаев единственный) ребенок рождается в 30,4 года.

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Мужчинам в наши дни сложнее найти работу и сделать карьеру, которая гарантированно продлится почти до конца жизни, в то время как для женщин в Японии финансовая стабильность является наиболее важным фактором, чтобы принять решение создать семью и иметь потомство. Поэтому молодое поколение, очень вдумчивое, разумное и прагматичное, воздерживается от создания семьи и даже от краткосрочных отношений. Документальный фильм Feed SBS 2018 Sex in Japan: Dying for company показывает, что

в Японии почти половина не состоящего в браке населения в возрасте от 18 до 34 лет - невинны.

Пока властей беспокоит влияние низкой рождаемости на экономику, поскольку детей рождается мало, а старшее поколение живет дольше, чем когда-либо, реальная нехватка секса в Японии заставляет самые находчивые умы страны искать решения, позволяющие избавиться от напряжения даже без постоянного партнера рядом.

Секс-куклы почти как живые

Журналист Tokyo Weekender Алекс Джордан побывал в гостях в шоуруме Orient Industry - ведущего производителя секс-кукол класса люкс в Японии. Он выяснил, что куклы сделаны из лучшего силикона и мягкого гибкого полимера, и для некоторых мужчин это способ заполучить женщину своей мечты.

Например, кукла Энджи, вес которой без головы, но с самым большим размером груди, составляет всего 28 кг, может похвастаться почти идеальными параметрами 84-56-83 см.