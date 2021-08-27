Из-за санкций Евросоюза бизнес и сотрудничество с Россией становится все более сложным, но в уголовном процессе о возможных незаконных действиях во время введения цифрового телевидения прокуратура выдвинула обвинение, поэтому закономерно - Айнар Шлесерс возвращается в политику.

Для абонентов

Еще задолго до создания партии почти вся Латвия в свои почтовые ящики получила рекламную газету. В ней были бесчисленные хвалебные оды и ни одного указания на тираж газеты или на то, кто ее печатал и распространял.

Недавно партия представила себя на первом конгрессе, даже не пытаясь замаскировать или переделать в названии излюбленную фразу Трампа America First, назвав новую политическую силу "Латвия на первом месте".

Была опубликована и потенциальная заявка партии в Кабинет министров. Она, скажем так, - интересная.

Министерством юстиции будет руководить Илзе Юрча, которая в последнее время с удовольствием дает интервью каналу фейковых новостей Brīvvalsts TV. Министр образования - бывший руководитель бюро Ушакова Илзе Стобова.