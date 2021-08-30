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Литовец в инвалидном кресле руководил организованной преступной группировкой, которая в течение двух лет умудрилась заработать 680 миллионов евро. Рассказ о бывшем клайпедском криминальном авторитете раскрывает "невидимый мир" Европы, где через границу текут миллионы евро, тонны наркотиков и совершаются заказные убийства с целью рассчитаться с членами конкурирующих банд.

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По следам Беглика

На следы группировки Беглика стражей порядка навело другое преступление - убийство представителя литовских криминальных кругов Деймантаса Бугавичюса в ноябре 2015 года. Мужчина был застрелен восемью выстрелами в своем автомобиле марки Mercedes. При этом рядом находилась беременная певица Вита Якутене, любовником которой он был.

Расследование действий криминальной группировки в 2016 году было начато в Литве. Однако, когда стал понятен международный размах преступной организации, литовские стражи порядка обратились к коллегам в Эстонии, Польше и Европоле с просьбой помочь в сборе доказательств против лидеров группировки. Расследование началось с находящейся в центре схемы Литвы, но по мере поступления все новой информации становилось ясно, что один ее конец - в Великобритании, а второй - в Испании. Были привлечены и учреждения этих стран. Три года спустя расследование увенчалось успехом.

Около 20 лет назад Беглик пострадал в автомобильной аварии, после которой оказался прикован к инвалидной коляске.

Когда-то он считался криминальным авторитетом Клайпеды.

17 лет назад Беглик был судим за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов; после осуждающего решения он переселился в Испанию.

В Испании были задержаны еще двое мужчин, руководивших обеими важнейшими ветвями группировки - один был ответственным за контрабанду наркотиков, тогда как второй занимался выполнением заказных убийств, пишет The Irish Sun. "Бригадой убийц" руководил Яак Тууксам - еще один авторитет балтийских криминальных кругов; среди прочего его обвиняют и в убийстве Бугавичюса.

Суд в Польше выдал ордер на арест Беглика, утверждая, что он во время кровавых войн ирландских банд в интересах ирландской криминальной династии Кинахана послал эстонского киллера Ирме Аракаса (известного как "мясник") убить друга его противника Гэри Хатча Джеймса Гейтли. Однако полиция Ирландии получила информацию об ожидаемом прибытии Аракаса. Попытка убийства была предотвращена, и Аракас получил шесть лет тюрьмы.

Однако Беглик рассказал нечто совсем иное. "Я не ангел, однако не занимаюсь контрабандой или убийствами", - сообщил он журналистам испанской газеты El Espanol, позвонившим на его виллу в Марбелье после того, как он был освобожден на время следствия под залог в 15 000 евро.