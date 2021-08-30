Жители Эстонии целуются с больными коронавирусом, чтобы не вакцинироваться

Для абонентов

"Когда дело дошло до новых ограничений, я решила, что хочу переболеть коронавирусом, потому что тогда я смогу получить антитела и мне не придется делать вакцину", – говорит Анника (имя изменено), которая хочет получить цифровой сертификат, чтобы посещать мероприятия и заведения.

Узнав, что близкая подруга только что сдала положительный тест, Анника попросила подругу заразить ее. Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, это не оставило ей другого выбора, кроме как прикоснуться губами к устам подруги. "Я пришла к ней, мы провели вместе полдня целуясь. Она выглядела больной, и я была уверена, что теперь у меня будет коронавирус", – рассказывает Анника.

Затем женщина пошла домой и ждала появления симптомов болезни, но самочувствие не ухудшалось. "Прошло два дня. Я подумала, что, может быть, у меня нет никаких симптомов, но я все же больна? Сделала тест, отрицательный. Заболеть не получилось".

Необходимо было найти нового коронапозитивного человека. "Я выяснила, мог бы кто-то еще из знакомых быть болен. Один приятель сообщил, что заболел. Я пошла целоваться к нему. Подумала, что теперь-то я точно "с короной"", – говорит Анника, которая опять не смогла заразиться.