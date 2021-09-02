В мае лондонский "Челси" стал победителем Лиги чемпионов и уже готов к защите титула. Победа "синих" в главном европейском клубном турнире вошла в историю не только лондонской команды, но и всего американского футбола - Кристиан Пулишич стал первым американцем, который завоевал этот титул.

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Ещё недавно для большинства футбольных болельщиков США не ассоциировались с этим видом спорта, но в последние годы всё больше американских игроков появляются в составах европейских топ-команд. Одним из первых, кто начал это движение, стал 22-летний Пулишич.

Кристиан родился в семье, в которой любили не американский футбол, а европейский. Оба родителя Пулишича до его рождения занимались этим видом спорта. Родители с раннего детства поощряли его увлечение футболом.