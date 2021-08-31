Кто считает западные санкции против России неэффективными и неоправданными? Такую линию, естественно, гнет Кремль, который, впрочем, тут же противоречит сам себе, призывая эти санкции снять. Схожие аргументы можно также услышать от инвестбанкиров, торгующих российскими облигациями. Очевидно, что им выгодна отмена санкций, которые вызвали обвал прямых иностранных инвестиций в Россию. Помимо этих двух групп, оппозицию нынешним санкциям создают лишь авторитарные политики и ученые, которые надеются снискать расположение Кремля.

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В любом случае аргументы против санкций не выдерживают критики. В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала (неофициальное) военное наступление на востоке Украины. США и Евросоюз не могли оставаться пассивными перед лицом столь наглых нарушений международных соглашений, поэтому ответили разумным образом. После введения ими жестких финансовых санкций Кремль прекратил наступление, захватив всего лишь 3% территории Украины на самом востоке страны, что намного меньше, чем предполагалось президентом России Владимиром Путиным 17 апреля 2014 года, когда он выступил с идей захвата всей юго-восточной Украины с целью восстановления "Новороссии".

Санкции произвели желаемый экономический эффект. С 2014 года в странах Центральной и Восточной Европы ВВП ежегодно рос на 3-5%, а в России темпы роста ВВП стагнировали. Кремль винит в этом низкие цены на нефть, но цены на нефть и газ выросли, а экономика России нет. Среди стран Евросоюза сегодня только у Болгарии подушевой ВВП ниже, чем у России.