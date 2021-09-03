Такое открытие было опубликовано на прошлой неделе всеми шведскими СМИ. Те, для кого шпионы - это герои, будут разочарованы. Реальная ситуация с разведкой или шпионской работой сегодня совершенно иная. Об этом свидетельствует начавшийся на прошлой неделе судебный процесс в Стокгольме над человеком, долгое время занимавшимся шпионажем в пользу России. Недовольный своей жизнью, состоянием и вечной нехваткой денег шведский инженер, несколько лет подряд работавший на российскую разведку за деньги, в итоге предстал перед судом.

Как началась эта история? Представьте себе человека, работающего на Volvo Cars в Гетеборге. У него большая семья, много детей, красивая жена и большая дорогая квартира в центре города. Неожиданно пострадавший из-за кризиса работодатель увольняет 450 человек, среди которых оказывается и Александр. Он долго не верил в этот факт, надеялся, что работодатели ценят его компетенцию, но ничего подобного не произошло. Александра уволили, а все сбережения пропали, так как совсем недавно семья приобрела моторную лодку. Все планы сорвались. Денег больше не было, поменять квартиру на меньшую было нельзя, а кредит нужно погашать. Внезапно приходит спасение с неожиданной стороны. Родители жены Александра в темный час его жизни прислали крупную сумму денег. Теща и тесть до сих пор живут в бывшей советской республике Казахстан, а деньги якобы от них передал Александру некий Евгений Умеренко из российского консульства в Гетеборге. Насколько велик этот подарок? Около 1000 евро несколько раз подряд. Почему родители жены Александра не могли сами привезти эти деньги и передать их зятю? Он этого не знает.