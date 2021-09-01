Артур Берзиньш: он рисует обнаженные тела, создает перформансы с кровью, а его принт носит Билли Айлиш

"Искусство - это всегда пятно Роршаха", - считает новый гость передачи "В чем фишка?" - 38-летний латвийский мультимедийный художник Артур Берзиньш. С ведущей Раисой Смирновой он обсудил современное искусство, скандальный мурал с работой Кристиана Бректе, провокативные перформансы, ответственность художника перед обществом и свою работу с мировыми звездами.
Для абонентов
Артур известен своими изображениями обнаженных тел и провокационными арт-перформансами. За плечами у него шесть персональных выставок. Всего он принял участие в более чем 50 групповых выставках и проектах в Латвии и за рубежом.
С 2018 по 2019 год Артур Берзиньш создавал сценографию для нескольких постановок Дж. Дж. Джилинджера в театра "Дайлес". Артур является режиссером, сценаристом и продюсером множества видеороликов, анимационных и короткометражных фильмов, в том числе видеоклипов для звезд мировой музыки, таких как Seven Lions и Cradle of Filth.
В 2010 году влиятельный американский интернет-портал Weirdworm.com присвоил Артуру Берзиньшу шестое место в десятке самых своеобразных художников мира.
Мало кто знает, но Артур родился с пороком сердца. На одном мероприятии случай свел друга его отца с хирургом из США. Они разговорились, и тот рассказал про Артура. Тогда доктор предложил прооперировать его у себя в клинике. Так в детстве (еще в советские времена) художник перенес уникальную операцию на сердце. Это тоже оказало влияние на его творчество.
Рисовал Артур с раннего детства: "Я никогда из этого не вылезал (из рисования). И слава Богу. Я думаю, что это самый лучший способ избегать экзистенциального ужаса".
"Современное искусство - это очень интересное явление с огромным творческим потенциалом. Это теоретически. Если практически, то все не всегда так, как это могло бы быть", - подчеркивает Артур.
Он объяснил, что, когда живопись себя исчерпала в абстрактном экспрессионизме, Энди Уорхолл втянул в искусство предметы, которые не являлись частью искусства, "и как бы концептуализировал": "Это и было началом того, как появилось концептуальное искусство".
Он согласен с тем, что важна идея и концепция, но хорошо помнит роман Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", а там система пыталась уничтожить искусство. Запрещало его, сжигало книги:
"В реальности, мне кажется, получилось так... Система узурпировала территорию искусства... Искусство чуть-чуть под контролем. Из него вытеснилась чувственность. Есть какие-то неписаные табу".
О скандальном мурале с работой Кристиана Бректе
Артур Берзиньш полагает, что провокационное искусство очень важно:
"Это такой инструмент, который позволяет манипулировать зрителем, помочь ему вырваться из того замкнутого круга, в котором мы все сидим... Это такой импульс, чтобы выскочить из своего алгоритма и посмотреть в зеркало".
Берзиньшу нравится, когда в работе художника есть какой-то нюанс, острый момент. Провокация - "это всегда большой вызов для самого художника". По мнению Артура, у художника тогда должно быть чувство ответственности: "Работа не кажется мне провокационной. Нельзя сказать, что она нейтральна. Но именно потому, что она не совсем нейтральна, тут, скорее, вопрос к организаторам, почему было выбрано это место".
Ему нравится в Бректе то, что он сохранил бунтарский, молодой дух. Детали того, как он проявляется, по мнению Берзиньша, - это уже дело вкуса.