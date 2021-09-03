Химический пилинг, который опаливает верхний слой кожи. Средства для подавления аппетита, среди побочных эффектов которых - риск сердечной недостаточности. Косметические операции, меняющие внешний вид самого интимного женского места. В наши дни нет недостатка в косметических практиках - от физически болезненных процедур до угрожающих жизни клиента. Однако всему этому далеко до тех ужасов, на которые были готовы представительницы прекрасного пола во имя красоты, древних традиций и моды. Рассмотрим самые страшные манипуляции в сфере красоты. P. S. Облегающий корсет, ломающий ребра - лишь видимая часть айсберга страданий ради красоты!

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На пути к стройной 48-сантиметровой талии

Изобретение металлических люверсов в XVIII веке позволило женщинам затянуть свои талии как никогда, нанеся вред здоровью. В модных журналах XIX века рекламировалась 19-дюймовая талия, или 48,26 см. Ношение дамами тугих корсетов не только усложняло возможность дышать и двигаться. В долгосрочной перспективе это вызывало атрофию мышц туловища, деформировало и часто ломало ребра, а также со временем искажало хрящи в позвоночнике. Силуэт модной женщины стоил физического здоровья!

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Съесть мышьяк и тут же умереть!