В Сибири, недалеко от полярного круга, на краю гигантской воронки находится сонный город Мирный - центр российской алмазной промышленности.

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История Мирного началась в 1955 году, когда советские геологи Юрий Хабардин, Екатерина Елагина и Виктор Авдеенко во время экспедиции обнаружили кимберлит - магматическую породу, содержащую алмазы. Два года спустя, несмотря на суровый климат Сибири, там началась добыча алмазов.

Кимберлиты встречаются в диатремах, или карстовых воронках, которые по форме напоминают спиральную яму и могут достигать диаметра около 1000 метров. Размеры рудника "Мир" действительно впечатляют: его диаметр составляет 1200 метров, а глубина - более 525 метров.