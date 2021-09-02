За этот летний сезон в Юрмалу въехало на 50 тысяч человек больше, чем в прошлом году — так говорит статистика автомобильных пропусков. Но спасло ли это главный курорт страны от туристического кризиса? KLIK поговорил с представителями индустрии о том, как прошло это лето, как изменились потребительские привычки и сможет ли город выжить только за счет внутреннего туризма.

Для абонентов

Чем запомнился этот сезон?

Много ограничений

Практически нет иностранных туристов

Короткие бронирования в последний момент

Погода как ключевой фактор

Готовность местных больше тратить

И меньше жаловаться…

"Мы искали жилье в Юрмале на все лето или хотя бы на пару месяцев, но было невозможно найти — либо цены заоблачные, либо все забронировано, в итоге жили у друзей, — рассказывает Виктория. — В ресторанах тоже все занято, где-то на ужин столики надо бронировать за пару дней". У многих, кто был в Юрмале этим летом, схожие впечатления: людно, сесть негде, жизнь кипит. Но эта картинка не вполне соответствует действительности.

Кристина Клементе сдает жилье в Юрмале с 2016 года — достаточный срок, чтобы сравнить ситуацию с "доковидными" временами:

"До пандемии мы больше ориентировались на российский рынок и были счастливы, что гости приезжали на несколько недель и больше. Сейчас останавливаются больше местные, снимая жилье на 2-3 дня".

По словам Кристины, изменилась не только продолжительность проживания, но и сроки, за которые делают бронь: если раньше можно было найти гостей на все лето еще в феврале, то сейчас люди решаются на поездку только в последний момент.