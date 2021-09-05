Может ли семейный врач отказаться принимать невакцинированных пациентов?
СТАТЬЮ
С распространением особо заразного варианта коронавируса Дельта, который увеличивает риск госпитализации для пациентов в 2-3 раза, семейные врачи подвергают риску себя и других пациентов при приеме непривитых пациентов. Был бы отказ очно принимать невакцинированных пациентов нарушением клятвы Гиппократа, и готовы ли семейные врачи к такому радикальному шагу?
"Надеюсь, врачам не придется работать в защитной одежде"
В практике главы Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лиги Козловски из менее чем 2,6 тысячи пациентов 1,5 тысячи уже вакцинированы. Как и другие семейные врачи, в настоящее время она уделяет внимание каждому пациенту индивидуально, объясняя и убеждая его пройти вакцинацию. "Это трудоемкий, психологически сложный процесс", - говорит она. Лига Козловска утверждает, что это вовсе не так, что те, кто хотел уже сделал прививки, а остальных уговорить сложно. До сих пор есть много нерешительных людей, которые боятся вакцинации и слышали различные слухи. Поэтому компетентность семейного врача и то, доверяет ли человек своему врачу, имеет большое значение.