Почему сейчас на границе с Латвией мигранты из Ближнего Востока, а не белорусские IT-специалисты?

В последние недели одной из актуальных тем стала Беларусь и волна миграции, которая идет со стороны Беларуси в Латвию и Литву (аналогичная ситуация и в Польше). Год назад страны-соседи Беларуси потирали руки в ожидании массового переселения IT-специалистов, компаний и инвесторов, но уже через год радость ушла и сменилась опасениями о потоке менее квалифицированных иракцев, иранцев и афганцев. Как изменилась столь актуальная тема за год - белорусский бизнес переезжает в Латвию?

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ФОТО: DIMITAR DILKOFF / AFP

После президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и последовавших за ними волнений среди белорусского народа у Латвии был хороший план по привлечению белорусских компаний и квалифицированной рабочей силы, и прогнозы были положительными. Буквально за пару недель был разработан план по переезду белоруссов и белорусских компаний в Латвию. Из стран Балтии Латвия первой пригласила белорусов переехать сюда со всеми своими семьями, чтобы работать, а также перенести компании, облегчая им открытие банковского счета и выдачу виз. Однако, учитывая нехватку квалифицированного персонала в ИТ-секторе во всех странах Балтии, Литва также немедленно разработала заманчивое предложение о переезде для белорусов.

Из стран Балтии только Эстония не встрявала в этом плане, продемонстрировав высокий уровень солидарности, подняв вопрос о Беларуси в Совете Безопасности ООН, но не была готова предложить белорусам облегченный переезд.

Помимо стран Балтии, Украина и Польша также надеялись на квалифицированную рабочую силу и белорусские компании.

Что Латвия предлагала белорусам?

Уже в августе 2020 года Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) активно заявляло, что обращается к белорусским компаниям и разработано соответствующее предложение для тех, кто хочет переехать в Латвию. Начала работу специальная команда быстрого реагирования LIAA, которая в сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции помогала бы белорусам получить стартап-визы в ускоренном режиме (временный вид на жительство на срок до трех лет, если получатель планирует создать или развивать инновационный продукт в Латвии), Голубые карты ЕС (временный вид на жительство, позволяющий владельцу жить и работать до 5 лет в стране ЕС, которая выдала карту, и разрешающий упрощенно получить вид постоянное жительство) или временное разрешения на проживание для тех, кто не попал в вышеперечисленные категории.

Кроме того, Латвия рекламировалась белорусам как зеленый, безопасный член ЕС, ОЭСР и НАТО с высокоскоростным интернетом, который правительство не будет отключать, как это произошло в Беларуси.

После того, как интерес к переезду белорусских компаний в Латвию уже снизился, 4 февраля 2021 года Кабинет Министров одобрил предложение Минэкономики и LIAA о создании "зеленого коридора" для более эффективного привлечения местных и зарубежных инвесторов. "Зеленый коридор" начал работать 1 марта. Еще недавно, в июле, председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле сообщала в СМИ, что "зеленый коридор" был опробован белорусскими компаниями и работает хорошо. Конкретные примеры и цифры не приводятся.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA