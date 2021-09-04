Для двух тартуских школ новый учебный год начался с трагедии и траура

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Молодая пара направлялась в городской магазин около 21:15 в понедельник вечером, но так туда и не приехала. В нескольких километрах от Юленурме в сторону Ройу мотоциклист и его пассажирка столкнулись с внедорожником BMW. На месте погибли молодой человек из района Юленурме, который управлял мотоциклом, и его пассажирка, девушка из волости Кастре. 21-летнюю женщину, которая находилась за рулем BMW, доставили в больницу для проверки здоровья.

Директор Гимназии Кристьяна Яака Петерсона признался, что эта новость стала ударом для всей школы и что первый день учебного года будет начат с траура. "Это первый раз, когда школе Петерсона пришлось пройти через нечто настолько тяжелое", - сказал Касте, который хорошо знал молодого человека.

Душа класса

"Он был душой класса, все знал и поддерживал других. Он везде совал свой нос в хорошем смысле, ему было все интересно, и он говорил, что он деятель", - отметил директор гимназии.