Нет более психологически ужасного вида наказания, чем заключение в узком и закрытом пространстве, замуровывание в стене или захоронение в гробу живьем. Нет и большого количества преступлений, совершивший которые заслуживал бы столь бесчеловечное и жестокое наказание. Педофилы, серийные убийцы, насильники - вот, они заслужили, скажете вы. В Монголии к этому списку несомненно добавили бы и совершивших прелюбодеяние.

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Фотографию, на которой изображена заключенная в деревянную коробку женщина, в исcуплении пытающаяся дотянуться до замка, в 1913 году сделал фотограф Альберт Кан. Эту приговоренную к страданиям женщину посреди пустыни он заметил, когда гостил в Монголии.

Может показаться, что со стороны Кана было жестоко не вмешиваться в происходящее, однако это скорее было уважением к культуре другого народа, а также страхом за собственную жизнь, так как попытки оcвободить женщину скорее всего увенчались бы тем, что Кан сам бы оказался в таком же состоянии.

Технически наказание такого вида называется "замуровыванием", и в истории его использовали многие культуры. Оно означает, что наказуемого замуровывали в закрытом помещении, стене или пещере, откуда нет выхода. Наказание довольно ужасное, так как заключенный в узкое пространство человек переживает невероятные муки, умирая в конце концов от жажды или голода.