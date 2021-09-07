7 сентября 2011 года - чёрный день в календаре не только российского хоккея, но и всего мира. Ровно 10 лет назад разбился самолёт с ярославской хоккейной командой "Локомотив" на борту. Авиакатастрофа унесла жизни 44 человек.

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Проходивший в те минуты в Уфе матч между "Салаватом" и "Атлантом" был приостановлен. На лёд вышел бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев и дрожащим голосом объявил полному стадиону о страшной трагедии.

В катастрофе, которая потрясла весь мир, выжил лишь один человек - инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов. За 10 лет со дня трагедии он лишь несколько раз рассказывал о случившемся, один из которых - в 2015 году в суде, где он выступал как свидетель.

"Через какое-то время пассажиры стали волноваться, почему не взлетаем, немного времени прошло, я понял, что по грунту идём. С грунта взлетели, и я понял, что заваливается самолёт и сейчас мы разобьемся", - говорил Сизов в интервью "Первому каналу".

В той трагедии выжил также нападающий "Локомотива" Александр Галимов, который сидел в последнем ряду салона и не был пристёгнут ремнями безопасности. Говорят, это и спасло жизнь хоккеисту. Правда, всего на пять дней.