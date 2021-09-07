Вт, 7.09.2021
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"Нет смысла присоединяться к этому бреду": владелица паба о новых ограничениях в Эстонии

В пабе Starter ковид-сертификат не проверяют.

ФОТО: Urmas Luik

"Нет смысла присоединяться к этому бреду", — прокомментировала Силле Кукамяги, одна из владельцев паба Pärnu Starter, введенные на прошлой неделе ограничения в Эстонии, согласно которым только те посетители, которые могут предъявить ковид-сертификат, могут обслуживаться на месте, пишет Rus.Postimees.

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Группа в соцсетях Passivaba Pärnu ("Пярну без паспортов") насчитывает более 2000 членов - в ней люди делятся своими знаниями и опытом о том, в каких местах игнорируются правительственные ограничения и не проверяют ковид-сертификат. При просмотре постов и чтении комментариев выяснилось, что в летней столице такие заведения есть и в основном это заведения общепита.

Автор этой статьи связался с почти десятью местами, упомянутыми в группе, чтобы узнать, не соблюдаются ли ограничения и по каким причинам. Руководители только двух заведений были готовы объяснить ситуацию.

Одна из них — Силле Кукамяги, которая подтвердила, что у клиентов их семейного бизнеса не спрашивают сертификат. "Я не имею права проверять состояние здоровья человека", — пояснила она, добавив, что в пабе хватает посетителей.

При этом владелец якобы способствует развитию у человека чувства ответственности, надеясь, что он рассудителен и не будет с симптомами болезни посещать публичные места . "Я не вижу причин начинать проверять кого-либо. Подавляющее большинство предприятий общественного питания хотят выжить. Кто компенсирует ущерб, когда мне придется начинать навешивать ярлыки на людей, кто может приходить, а кто нет?" — сказала Кукамяги.

Она констатировала: ей нужно зарабатывать деньги, чтобы семье было что есть.