Вс, 12.09.2021
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Посылку из секс-шопа открыли раньше, чем она попала к получателю

Мартин убежден, что его посылку открыли раньше, чем она попала к нему в руки.

ФОТО: Erakogu

Проживающий в маленьком эстонском городке мужчина заказал по почте товар и явно не хотел, чтобы кто-то - особенно работники почты - были в курсе того, что содержится в посылке. Но когда адресат получил ее, стало ясно, что посылку вскрывали. После долгого спора Omniva все же признала, что посылка поступила в их контору целой и невредимой, поэтому отправитель не мог быть виноват, пишет Rus.Postimees.

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При отправке посылок секс-шоп предлагает клиентам полную анонимность, на что и понадеялся Мартин (имя изменено — Прим. ред.), который решил сделать своей жене необычный подарок. Когда он забирал посылку в автомате, он обнаружил, что порвана не только верхняя, почтовая упаковка, но и упаковка заказанного изделия. Через несколько месяцев споров Omniva признала, что заказанное Мартином дошло до них в целости и сохранности. Рассерженный Мартин недоумевает, кто проявил излишний интерес к вибратору, Omniva разводит руками.

"В год я заказываю где-то 30-50 посылок, большинство из них - через фирму Omniva. Ни одна посылка не была вскрыта, за исключением этой, из секс-шопа", - заявил клиент. По его словам, магазин подтвердил, что и раньше имел с почтовой фирмой аналогичные проблемы.

Когда Мартин обратился в службу поддержки клиентов Omniva, ему объяснили, что в системе есть отметка о повреждении посылки. Однако при отправлении такой отметки не было.

Мартин решил подробнее изучить путь посылки и встретился с юристом Omniva, который показал ему фотографии сортировки посылок, сделанные с камер видеонаблюдения почтовой фирмы. Предприятие не призналось в повреждении упаковки и указало пальцем на секс-шоп. Так было до тех пор, пока не выяснилось, что на фотографии видно, что посылка Мартина еще цела.