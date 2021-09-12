Посылку из секс-шопа открыли раньше, чем она попала к получателю

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При отправке посылок секс-шоп предлагает клиентам полную анонимность, на что и понадеялся Мартин (имя изменено — Прим. ред.), который решил сделать своей жене необычный подарок. Когда он забирал посылку в автомате, он обнаружил, что порвана не только верхняя, почтовая упаковка, но и упаковка заказанного изделия. Через несколько месяцев споров Omniva признала, что заказанное Мартином дошло до них в целости и сохранности. Рассерженный Мартин недоумевает, кто проявил излишний интерес к вибратору, Omniva разводит руками.

"В год я заказываю где-то 30-50 посылок, большинство из них - через фирму Omniva. Ни одна посылка не была вскрыта, за исключением этой, из секс-шопа", - заявил клиент. По его словам, магазин подтвердил, что и раньше имел с почтовой фирмой аналогичные проблемы.

Когда Мартин обратился в службу поддержки клиентов Omniva, ему объяснили, что в системе есть отметка о повреждении посылки. Однако при отправлении такой отметки не было.