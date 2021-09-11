Война гулянкам ⟩ Ночных тусовщиков в Таллинне больше никто не ждет

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Хорошо помню один из своих первых визитов в Лондон, который пришелся на последние годы прошлого века. Тогда мы посетили и местные бары. В какой-то момент - и весьма рано, наверняка задолго до полуночи - громче музыки зазвонил колокол, сигнализируя о последних заказах.

Барменши тут же прокричали предупреждения о скором закрытии, и люди словно сошли с ума: они усердно пробивались к стойке, чтобы успеть купить еще выпивки. Ее выпивали залпом, потому что все торопились из страха остаться без напитка. Некоторые сжимали в руках стакан пивной пены - в их глазах сквозил этот замутненный рыбий взгляд, который безошибочно о полном отстутcвии мозговой активности.

Запрет на развлечения с двух до шести часов

Я не мог поверить в то, что, казалось бы, развитое общество настолько глупо и неоднозначно, что подталкивает своих членов пить в таком отчаянном темпе. Почему? Конечно, и в Эстонии некоторые напивались вдрызг - особенно в те дикие 90-е, когда работники бара порой бежали посреди ночи в открытый подвальный магазин, чтобы втридорога разливать эту водку страждущим, - но никто не осмеливался утверждать, что в свободной стране нужно спешить к плохим последствиям.