Приговоренный в Эстонии к смертной казни получил шанс на новую жизнь

Для абонентов

Лысый мужчина с мрачным прошлым сидит на скамейке во дворе Деревни надежды (Lootuse küla). Он спокоен и сдержан. Как и в апреле этого года, когда он вышел из Тартуской тюрьмы.

За долгие годы в тюрьме Олег Пятницкий получил среднее, а затем и высшее образование, выучил государственный язык, участвовал в социальных программах, овладел профессией, положил заработанные сбережения на свой первый в жизни банковский счет. Сейчас он постепенно планирует будущее по мере адаптации в обществе.

Он говорит, что семилетний испытательный срок, три года из которых должны быть проведены под наблюдением за поведением и с ношением электронного устройства наблюдения, не вызывает особого беспокойства. Скорее наоборот. "Это привилегия", - говорит Олег Пятницкий, имея в виду обязанность регистрироваться каждые несколько часов.

- Вы обещали первым делом по прибытии из Тарту в Lootuse küla помолиться с товарищами. Вы это сделали?

- Да, конечно. Братья, которые встречали меня с тортом, - верующие люди. Ни минуты не проходит без молитв - без них мы не отправляемся в путь, не гуляем, не едим и не пьем. Все проходит с молитвами.

- Что вы почувствовали, когда через несколько десятилетий оказались на свободе? Сердце колотилось в груди?