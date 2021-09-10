Позвольте ему стоять! Вакцина не делает мужчин бесплодными, а Covid-19 - да

Чего только не доводилось в это интересное время читать в Интернете и слышать на улице: "Эта вакцина отравляет людей!", "С помощью прививки в людей вводят чипы!", "Этот шприц радиоактивен!". А вот из нового: "Из-за этой вакцины мужчины не хотят секса, и она делает их бесплодными!".

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В этих открытиях нет ничего удивительного. Науке еще ранее было известно, что и другие вирусы могут проникать в яички и влиять на мужскую фертильность.

Вот один пример: ученые, изучая ткани яичек шести пациентов, умерших от SARS-CoV 2006 года, обнаружили, что у всех были сильно повреждены тестикулярные клетки и почти не было сперматозоидов.

Также известно, что свинка и вирус Зика могут попасть в яички и вызвать инфекцию. До 20% мужчин, которые заразились одним из вышеупомянутых вирусов, пережили проблемы с количеством и качеством сперматозоидов.

Может быть, все-таки вакцинироваться?

В свою очередь, другое научное исследование принесло хорошие вести. В процессе изыскания, в котором участвовали 45 мужчин, выяснилось, что вакцины Pfizer и Moderna безопасны и не вредят мужской репродуктивной системе. Вот еще одна веская причина сделать прививку.

Конечно, исследования следует продолжить, потому что количество проанализированных участников относительно невелико.