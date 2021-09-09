Аллилуйя! Наконец-то еще две новые партии антиваксеров!
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В то время, когда общество разделено на сторонников и противников вакцинации, я очень рад, что и на втором фронте появляется все больше и больше партий, за которые можно проголосовать. Было бы несправедливо, если бы одна сторона могла выбирать из каких-нибудь десяти партий, а у второй остались бы только Алдис и Айнар. Кстати, не слишком ли рано начинать употреблять термин "квадрат А"?
В любом случае на политическую сцену вышли две совершенно новые политические силы - "Партия бойкота" и партия "За свободную сильную Латвию".
Начну со второй, потому что ее лидер поделился в соцсетях сообщением, в котором жалуется, что СМИ сообщают о "Партии бойкота", а о его партии - нет:
"Партия Артура Берниса "За свободную сильную Латвию" не упоминалась ни в каких СМИ.
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Многое о политическом курсе говорит и отсутствие запятой в названии партии. Ее сайт украшен логотипом с другим названием: "ЗА СИЛЬНУЮ МОЩНУЮ ЛАТВИЮ", а ниже находится и главное послание, да простят меня учителя латышского: