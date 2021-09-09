В то время, когда общество разделено на сторонников и противников вакцинации, я очень рад, что и на втором фронте появляется все больше и больше партий, за которые можно проголосовать. Было бы несправедливо, если бы одна сторона могла выбирать из каких-нибудь десяти партий, а у второй остались бы только Алдис и Айнар. Кстати, не слишком ли рано начинать употреблять термин "квадрат А"?