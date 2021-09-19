Знаменитый японский каннибал, который до сих пор на свободе

Каннибалистические наклонности у Иссэя Сагавы проявились еще в раннем возрасте. Во время учебы его одержимость привела к ужасному преступлению - он убил и разрезал на части женщину, с которой подружился в университете Сорбонны. Из-за юридического каламбура Сагава так и не был осужден и в интервью нередко говорил о содеянном без сожаления.

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Полная одержимость

Сагава родился в 1949 году в богатой семье в Кобе, Япония. Склонности к каннибализму он обнаружил у себя уже в раннем детстве, когда играл и читал сказки о людоедах. В подростковом возрасте его одержимость приобрела сексуальный оттенок.

Первое нападение Сагава совершил, когда изучал литературоведение в университете Вако в Токио. Его внимание привлекла немка, которая преподавала студентам английский язык. "Увидев эту женщину на улице, я подумал, можно ли ее съесть", - позже рассказал Сагава британским СМИ.

Однажды летней ночью он пробрался в квартиру немки через открытое окно, когда та спала. Пока Сагава искал, чем убить женщину, она проснулась и стала кричать. Сагаве было предъявлено обвинение в попытке изнасилования.