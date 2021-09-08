Пурвциемс — не только самый населенный спальный район Риги, но еще и камень преткновения для блюстителей чистоты языка: в социальных сетях регулярно бьются по поводу того, как правильно — "Пурчик" или "Пурвчик". RUS TVNET пообщался с лингвистами и рассказывает, что нужно учесть, ввязываясь в подобные споры.

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Главное

  • Если устно — "в" не произносится
  • Или произносится как [ф]
  • Если письменно — варианты возможны
  • Выбор слова зависит от выбора аргумента
  • В разговорной речи не бывает "неправильных" вариантов

А также:

  • Что такое "экономия речевых усилий"?
  • Что такое "кодифицированная лексика"?
  • Когда и почему звуки "выпадают" из слова?

Название "Пурвциемс" появилось в конце XIX века и переводится с латышского как "болотное село". Это сложное слово, состоящее из двух — purvs и ciems.

"Отвечая на вопрос, какой вариант предпочтительнее – "Пурчик" или "Пурвчик", в первую очередь необходимо различать употребление этой номинации в письменной или устной речи", — рассказывает Надежда Кополовец, доктор филологических наук, доцент отделения русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета.

"Если мы говорим об устном общении, то я полагаю, что носитель русского языка выберет тот вариант, что без "в" — "Пурчик". Это экономия речевых усилий: "Пурчик" легче произносить, чем "Пурвчик" (точно так же, как это происходит, например, при произнесении слова "здравствуйте")", — поясняет Надежда.

Закон речевой экономии — один из главных законов эволюции языка. Изучая, как развивался язык, можно заметить, что он стремится к экономии усилий: все, что меняется в языке, меняется в сторону простоты и краткости, будь то речь о произношении, написании слова или о синтаксических конструкциях.