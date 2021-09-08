Пурвциемс — не только самый населенный спальный район Риги, но еще и камень преткновения для блюстителей чистоты языка: в социальных сетях регулярно бьются по поводу того, как правильно — "Пурчик" или "Пурвчик". RUS TVNET пообщался с лингвистами и рассказывает, что нужно учесть, ввязываясь в подобные споры.

Для абонентов

Главное

Если устно — "в" не произносится

Или произносится как [ф]

Если письменно — варианты возможны

Выбор слова зависит от выбора аргумента

В разговорной речи не бывает "неправильных" вариантов

А также:

Что такое "экономия речевых усилий"?

Что такое "кодифицированная лексика"?

Когда и почему звуки "выпадают" из слова?

Название "Пурвциемс" появилось в конце XIX века и переводится с латышского как "болотное село". Это сложное слово, состоящее из двух — purvs и ciems.

"Отвечая на вопрос, какой вариант предпочтительнее – "Пурчик" или "Пурвчик", в первую очередь необходимо различать употребление этой номинации в письменной или устной речи", — рассказывает Надежда Кополовец, доктор филологических наук, доцент отделения русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета.

"Если мы говорим об устном общении, то я полагаю, что носитель русского языка выберет тот вариант, что без "в" — "Пурчик". Это экономия речевых усилий: "Пурчик" легче произносить, чем "Пурвчик" (точно так же, как это происходит, например, при произнесении слова "здравствуйте")", — поясняет Надежда.